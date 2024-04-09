Глава МЧС поручил регионам создать запас продуктов и лекарств

Глава МЧС России Александр Куренков на фоне паводка поручил регионам держать в готовности пункты временного размещения и создать запас продуктов, воды и лекарств.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Куренков поручил главам регионов держать в готовности к работе пункты временного размещения населения», — приводит сообщение РИА Новости. Он также призвал создать запас продуктов, бутилированной воды, медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости. Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин вылетел в Оренбургскую область.