Глава МЧС поручил регионам создать запас продуктов и лекарств
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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Куренков поручил главам регионов держать в готовности к работе пункты временного размещения населения», — приводит сообщение РИА Новости.
Он также призвал создать запас продуктов, бутилированной воды, медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости.
Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин вылетел в Оренбургскую область.