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Глава МЧС поручил регионам создать запас продуктов и лекарств

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Глава МЧС России Александр Куренков на фоне паводка поручил регионам держать в готовности пункты временного размещения и создать запас продуктов, воды и лекарств.
Глава МЧС поручил регионам создать запас продуктов и лекарств
  • © 45.mchs.gov.ru

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Куренков поручил главам регионов держать в готовности к работе пункты временного размещения населения», — приводит сообщение РИА Новости.

Он также призвал создать запас продуктов, бутилированной воды, медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин вылетел в Оренбургскую область.

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