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В МЧС прокомментировали предстоящий пожароопасный сезон в Пермском крае

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Сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю провели пресс-конференцию, посвящённую предстоящему пожароопасному сезону.
В МЧС прокомментировали предстоящий пожароопасный сезон в Пермском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Пожароопасный сезон в Пермском крае начинается в апреле. В конце месяца риск возникновения природных пожаров присутствует в Чайковском городском округе. В мае такие риски будут в четырёх муниципалитетах: Гайнский, Кунгурский, Чердынский и Чаковский округа. В июне и июле к ним добавятся Красновишерский, Соликамский, Кочевский и Косинский округа», — заявила начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения Наталья Макарова.

По данным МЧС, август ожидается тёплым, но довольно дождливым, а в сентябре риски пожаров снизятся.

Завершение пожароопасного сезона прогнозируется в середине октября.

В ведомстве напомнили жителям о важности соблюдения мер предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе особый противопожарный режим начнётся позже.

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