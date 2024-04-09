В МЧС прокомментировали предстоящий пожароопасный сезон в Пермском крае

Сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю провели пресс-конференцию, посвящённую предстоящему пожароопасному сезону.

Об этом сообщает URA.RU.

«Пожароопасный сезон в Пермском крае начинается в апреле. В конце месяца риск возникновения природных пожаров присутствует в Чайковском городском округе. В мае такие риски будут в четырёх муниципалитетах: Гайнский, Кунгурский, Чердынский и Чаковский округа. В июне и июле к ним добавятся Красновишерский, Соликамский, Кочевский и Косинский округа», — заявила начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения Наталья Макарова.

По данным МЧС, август ожидается тёплым, но довольно дождливым, а в сентябре риски пожаров снизятся.

Завершение пожароопасного сезона прогнозируется в середине октября.

В ведомстве напомнили жителям о важности соблюдения мер предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе особый противопожарный режим начнётся позже.