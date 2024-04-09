Начало противопожарного режима в Кузбассе сдвинули

В Кузбассе особый противопожарный режим начнётся позже.

Об этом, как сообщает издание «Сiбдепо», заявили в Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кузбасса.

Противопожарный режим начнётся не 15 апреля, а 25 апреля. При этом срок окончания не изменился — 1 июня.

«К работе привлекаются специалисты муниципальных образований, правоохранительных органов, лесопожарные бригады, представители общественности, добровольных формирований и старосты сельских поселений», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС Кузбасса.

Во время пожароопасного режима строго запрещены любые пожароопасные работы — от сжигания стерни и мусора до разведения мангалов.

Ранее сообщалось, что особый пожароопасный режим 22 апреля вводится в Татарстане.