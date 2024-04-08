В Татарстане вводят особый противопожарный режим с 22 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на постановление премьер-министра республики Алексея Песошина.
В рамках мероприятий запрещено разводить костры, сжигать бытовые отходы, сухую траву и мусор.
В населённых пунктах, садоводческих товариществах и детских лагерях запрещено готовить еду на открытом огне.
В зонах угрозы лесных и природных пожаров запрещён запуск неуправляемых изделий из горючих материалов и пиротехнических изделий.
Ранее сообщалось, что с 10 апреля в Тюменской области вводится особый противопожарный режим.