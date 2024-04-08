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В Татарстане вводят особый противопожарный режим с 22 апреля

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Правительство Татарстана вводит с 22 апреля по 12 мая особый противопожарный режим.
В Татарстане вводят особый противопожарный режим с 22 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на постановление премьер-министра республики Алексея Песошина.

В рамках мероприятий запрещено разводить костры, сжигать бытовые отходы, сухую траву и мусор.

В населённых пунктах, садоводческих товариществах и детских лагерях запрещено готовить еду на открытом огне.

В зонах угрозы лесных и природных пожаров запрещён запуск неуправляемых изделий из горючих материалов и пиротехнических изделий.

Ранее сообщалось, что с 10 апреля в Тюменской области вводится особый противопожарный режим.

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