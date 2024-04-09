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В Курганской области запустят горячую линию по вопросам, связанным с паводком

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В Курганской области по поручению главы МЧС России Александра Куренкова запустят горячую линию по вопросам, связанным с паводком.
В Курганской области запустят горячую линию по вопросам, связанным с паводком
  • © 45.mchs.gov.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Глава МЧС России поручил открыть на базе ГУ МЧС России по Курганской области телефон горячей линии, по которому можно получить всю необходимую информацию об эвакуации, работе пунктов временного размещения и оставить заявку на оказание адресной помощи», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели из Ямало-Ненецкого автономного округа доставят спецтехнику в Курганскую область.

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