Спасатели из ЯНАО доставят спецтехнику в Курганскую область
- РИА Новости
«Спасатели доставят пять единиц техники: два автобуса, бортовой автомобиль для имущества, пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль», — сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного ГУ МЧС.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.