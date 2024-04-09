Спасатели из ЯНАО доставят спецтехнику в Курганскую область

Спасатели из Ямало-Ненецкого автономного округа окажут содействие в ликвидации паводка в Курганской области. Для этого в регион отправились 50 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Ноябрьска.

«Спасатели доставят пять единиц техники: два автобуса, бортовой автомобиль для имущества, пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль», — сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного ГУ МЧС.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.