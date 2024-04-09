На складе в Калининградской области нашли коробки с бананами и кокаином
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Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк.
«В ходе осмотра груза полицейские изъяли девять коробок, внутри которых под верхним слоем фруктов хранилось 76 килограммовых брикетов с порошкообразным веществом белого цвета», — написала она в Telegram.
Уточняется, что, по предварительным данным, в них находился кокаин.
Возбуждено уголовное дело.
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