На складе в Калининградской области нашли коробки с бананами и кокаином

В Калининградской области полицейские обнаружили и изъяли привезённые из Колумбии коробки с бананами и кокаином.

Об этом сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе осмотра груза полицейские изъяли девять коробок, внутри которых под верхним слоем фруктов хранилось 76 килограммовых брикетов с порошкообразным веществом белого цвета», — написала она в Telegram.

Уточняется, что, по предварительным данным, в них находился кокаин.

Возбуждено уголовное дело.

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