Первый этап строительства Западной хорды в Ростове-на-Дону завершат в сентябре
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
В рамках первого этапа также прокладывают три путепровода и обустраивают ливневую канализацию. Эти работы и строительство двух эстакад должны быть завершены в сентябре 2024 года.
Западная хорда позволит вывести транзитный поток фур с улиц Ростова-на-Дону и улучшить транспортное сообщение с соседними регионами. Её общая длина составит 12 км.
Ранее сообщалось, что новый участок дороги свяжет МСД и трассу М-4 «Дон».