Первый этап строительства Западной хорды в Ростове-на-Дону завершат в сентябре

В правительстве Ростовской области заявили, что в рамках строительства Западной хорды специалисты прокладывают эстакады через железнодорожные пути.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

В рамках первого этапа также прокладывают три путепровода и обустраивают ливневую канализацию. Эти работы и строительство двух эстакад должны быть завершены в сентябре 2024 года.

Западная хорда позволит вывести транзитный поток фур с улиц Ростова-на-Дону и улучшить транспортное сообщение с соседними регионами. Её общая длина составит 12 км.

Ранее сообщалось, что новый участок дороги свяжет МСД и трассу М-4 «Дон».