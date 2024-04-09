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Первый этап строительства Западной хорды в Ростове-на-Дону завершат в сентябре

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В правительстве Ростовской области заявили, что в рамках строительства Западной хорды специалисты прокладывают эстакады через железнодорожные пути.
Первый этап строительства Западной хорды в Ростове-на-Дону завершат в сентябре
  • © donland.ru

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

В рамках первого этапа также прокладывают три путепровода и обустраивают ливневую канализацию. Эти работы и строительство двух эстакад должны быть завершены в сентябре 2024 года.

Западная хорда позволит вывести транзитный поток фур с улиц Ростова-на-Дону и улучшить транспортное сообщение с соседними регионами. Её общая длина составит 12 км.

Ранее сообщалось, что новый участок дороги свяжет МСД и трассу М-4 «Дон».

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