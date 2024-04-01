Вдоль Каспийской улицы на МСД построят транспортную связку

Новый участок дороги свяжет МСД и трассу М-4 «Дон».

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Участок протяжённостью больше 6,8 км пройдёт вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления МЖД», — сказал он.

По словам мэра, запуск нового участка дороги позволит автомобилистам без лишних поворотов проезжать по юго-восточному направлению МСД, а также комфортно выезжать на трассу. Кроме того, улучшится транспортная доступность пяти районов ЮАО.