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Вдоль Каспийской улицы на МСД построят транспортную связку

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Новый участок дороги свяжет МСД и трассу М-4 «Дон».
Вдоль Каспийской улицы на МСД построят транспортную связку

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Участок протяжённостью больше 6,8 км пройдёт вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления МЖД», — сказал он.

По словам мэра, запуск нового участка дороги позволит автомобилистам без лишних поворотов проезжать по юго-восточному направлению МСД, а также комфортно выезжать на трассу. Кроме того, улучшится транспортная доступность пяти районов ЮАО.

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