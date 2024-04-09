Свердловские спасатели напомнили правила безопасности в случае ЧС

ГУ МЧС России по Свердловской области напомнило жителям региона о правилах безопасности с момент чрезвычайной ситуации (ЧС).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Если жильё попало в зону паводка, необходимо отключить все электрические приборы и газовое оборудование, собрать необходимые вещи, вывести животных, предупредить знакомых и соседей об опасности, отметили в МЧС.

После возникновения паводка подготовьте и уложите в герметичные пакеты личные документы, аптечку, деньги, фонари, тёплые вещи, а также двухсуточный запас продуктов питания и воды, цитирует ГУ МЧС России по Пермскому краю Properm.ru.

В случае ЧП немедленно сообщите о нём по единому номеру экстренных служб 112.

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