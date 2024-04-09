RT в Telegram
Подпишись

Свердловские спасатели напомнили правила безопасности в случае ЧС

Короткая ссылка
ГУ МЧС России по Свердловской области напомнило жителям региона о правилах безопасности с момент чрезвычайной ситуации (ЧС).
Свердловские спасатели напомнили правила безопасности в случае ЧС
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Если жильё попало в зону паводка, необходимо отключить все электрические приборы и газовое оборудование, собрать необходимые вещи, вывести животных, предупредить знакомых и соседей об опасности, отметили в МЧС.

После возникновения паводка подготовьте и уложите в герметичные пакеты личные документы, аптечку, деньги, фонари, тёплые вещи, а также двухсуточный запас продуктов питания и воды, цитирует ГУ МЧС России по Пермскому краю Properm.ru.

В случае ЧП немедленно сообщите о нём по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее руководитель Приволжского УГМС Айдар Мингазов рассказал о факторах, которые влияют на весеннее половодье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить