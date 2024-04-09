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В Приволжском УГМС рассказали о факторах, влияющих на весеннее половодье

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Руководитель Приволжского УГМС Айдар Мингазов рассказал о факторах, которые влияют на весеннее половодье.
В Приволжском УГМС рассказали о факторах, влияющих на весеннее половодье
  • Gettyimages.ru

«На весеннее половодье влияют сразу несколько показателей: запасы воды в снеге, глубина промерзания и осеннее увлажнение почвы. Учитывая это, мы даём прогноз о благоприятном и неблагоприятном развитии процессов», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, решение о введении режима ЧС принимают власти регионов совместно со спасателями.

«Мы со своей стороны проводим постоянный мониторинг уровня воды в реках, температуры и так далее. Но точно могу сказать, что такой сложной ситуации в Поволжье давно не было», — сказал Мингазов.

Ранее пермские спасатели предупредили о начале половодья на Камском водохранилище.

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