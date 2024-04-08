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Пермские спасатели предупредили о начале половодья на Камском водохранилище

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На Камском водохранилище в Пермском крае началось половодье, заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Об этом сообщает URA.RU.

«На Камском водохранилище началось половодье, и поэтому уже сейчас необходимо максимально готовиться к встрече со стихией. Паводковая обстановка находится под контролем, затоплений территорий не зафиксировано», — рассказали в ведомстве.

Жителям советуют подготовить документы и необходимые вещи на случай эвакуации.

Ранее заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» посоветовал составить план действий на случай, если будет необходимость эвакуироваться.

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