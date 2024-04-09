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Два инвестора получили льготу на аренду городской земли для развития технопарков в Москве

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Два инвестора получили в I квартале 2024 года льготу на аренду земли в Москве для эксплуатации и строительства технопарков, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Два инвестора получили льготу на аренду городской земли для развития технопарков в Москве

Об этом сообщает НСН.

«В Москве действует пониженная ставка арендной платы за землю для эксплуатации технопарков и строительства зданий, которые получили статус инвестиционного приоритетного проекта, — 0,01% от кадастровой стоимости», — сказал Ефимов.

Суммарная площадь выделенных участков составила 1,1 га, компании смогут ежегодно экономить свыше 3,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что власти Москвы рассказали о ходе реализации проектов по программе КРТ.

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