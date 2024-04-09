Два инвестора получили льготу на аренду городской земли для развития технопарков в Москве
Об этом сообщает НСН.
«В Москве действует пониженная ставка арендной платы за землю для эксплуатации технопарков и строительства зданий, которые получили статус инвестиционного приоритетного проекта, — 0,01% от кадастровой стоимости», — сказал Ефимов.
Суммарная площадь выделенных участков составила 1,1 га, компании смогут ежегодно экономить свыше 3,8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что власти Москвы рассказали о ходе реализации проектов по программе КРТ.