Два инвестора получили льготу на аренду городской земли для развития технопарков в Москве

Два инвестора получили в I квартале 2024 года льготу на аренду земли в Москве для эксплуатации и строительства технопарков, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«В Москве действует пониженная ставка арендной платы за землю для эксплуатации технопарков и строительства зданий, которые получили статус инвестиционного приоритетного проекта, — 0,01% от кадастровой стоимости», — сказал Ефимов.

Суммарная площадь выделенных участков составила 1,1 га, компании смогут ежегодно экономить свыше 3,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что власти Москвы рассказали о ходе реализации проектов по программе КРТ.