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Власти Москвы рассказали о ходе реализации проектов по программе КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов поделился подробностями о ходе реализации в столице 43 проектов комплексного развития территорий (КРТ), о чём ранее рассказал мэр Сергей Собянин.
Власти Москвы рассказали о ходе реализации проектов по программе КРТ

Об этом информирует сайт kp.ru.

Ефимов, в частности, напомнил, что программа комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий реализуется с 2020 года. За это время назначенные городом операторы уже реализуют пять проектов в СВАО (Бабушкинский, Лосиноостровский, Северный, Останкинский и Ярославский районы).

«Они возведут более 835 тыс. кв. м общественно-деловой и промышленной недвижимости, а также жильё, в том числе для программы реновации», — уточнил заммэра.

По его словам, там будет создано около 5,6 тыс. рабочих мест.

Совокупный размер инвестиций оценивается в 300 млрд рублей. Реализация проектов обеспечит городу бюджетный эффект в 12 млрд рублей в год.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала о предстоящем строительстве инновационного промышленного технопарка площадью 13,5 тыс. кв. м на юго-востоке столицы.

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