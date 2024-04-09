Южный участок МСД соединят с крупными автотрассами
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как отметил мэр, в конце 2024 года МСД выйдет на Симферопольское и Варшавское шоссе, а в конце 2025 года — на связку с Калужским, Киевским и Минским шоссе.
«Сейчас строим дорогу-связку между Московским скоростным диаметром и главной магистралью ТиНАО Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — сказал Собянин.
В общей сложности планируется построить более 12 км дорог, часть из них приходится на семь искусственных сооружений.
Ранее сообщалось, что новый участок дороги свяжет МСД и трассу М-4 «Дон».