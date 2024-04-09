Южный участок МСД соединят с крупными автотрассами

Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) планируют соединить с крупными автотрассами, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, в конце 2024 года МСД выйдет на Симферопольское и Варшавское шоссе, а в конце 2025 года — на связку с Калужским, Киевским и Минским шоссе.

«Сейчас строим дорогу-связку между Московским скоростным диаметром и главной магистралью ТиНАО Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — сказал Собянин.

В общей сложности планируется построить более 12 км дорог, часть из них приходится на семь искусственных сооружений.

Ранее сообщалось, что новый участок дороги свяжет МСД и трассу М-4 «Дон».