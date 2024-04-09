Специалист: во время грозы и сильного дождя лучше отказаться от велосипеда
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«Рекомендуется оставаться в помещении или в закрытом автомобиле, чтобы минимизировать риски удара молнии или попадания под обрушающиеся части зданий, деревьев. Если вы находитесь на открытом пространстве, старайтесь найти укрытие», — отметил эксперт.
По его мнению, во время грозы и сильного дождя лучше отказаться от пользования велосипедом, мотоциклом или подземными пешеходными переходами, которые могут оказаться затоплены.
«Предпочтительнее использовать общественный транспорт или личный автомобиль с хорошо работающей системой освещения и стеклоподъёмниками. Электронные приборы дома рекомендуется отключить от розеток в случае грозы, чтобы избежать возможных повреждений из-за перепадов напряжения. Также по возможности стоит избегать использования ПК во время грозы. А если вы находитесь на улице — избегать попадания влаги на экран гаджета», — заключил он.
Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал в беседе с RT, как себя вести в период непогоды.