Специалист: во время грозы и сильного дождя лучше отказаться от велосипеда

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet (Сейфнет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков посоветовал в беседе с RT во время грозы, сильного дождя и ветра, а также при тумане с ограниченной видимостью соблюдать определённые меры осторожности.

«Рекомендуется оставаться в помещении или в закрытом автомобиле, чтобы минимизировать риски удара молнии или попадания под обрушающиеся части зданий, деревьев. Если вы находитесь на открытом пространстве, старайтесь найти укрытие», — отметил эксперт.

По его мнению, во время грозы и сильного дождя лучше отказаться от пользования велосипедом, мотоциклом или подземными пешеходными переходами, которые могут оказаться затоплены.

«Предпочтительнее использовать общественный транспорт или личный автомобиль с хорошо работающей системой освещения и стеклоподъёмниками. Электронные приборы дома рекомендуется отключить от розеток в случае грозы, чтобы избежать возможных повреждений из-за перепадов напряжения. Также по возможности стоит избегать использования ПК во время грозы. А если вы находитесь на улице — избегать попадания влаги на экран гаджета», — заключил он.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал в беседе с RT, как себя вести в период непогоды.