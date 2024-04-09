Спасатель Щетинин посоветовал в период непогоды укрыться в метро или подъезде

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал в беседе с RT, как себя вести в период непогоды.

«Нельзя выходить на улицу без особой нужды. То есть если вам куда-то прямо срочно не нужно, то лучше остаться дома и находиться в своей квартире или в частном доме. Если вы живёте в частном доме, то желательно по возможности при приближении грозы отключить электрические приборы от сети. Чтобы в случае короткого замыкания, приборы не вышли из строя», — пояснил он.

Также, по его словам, желательно отойти от окна, закрыть его и зашторить.

«Чтобы в случае, если будет сильный ветер и что-то попадёт в ваше стекло, вас не поранило осколками. Также постараться отойти от предметов, которые плохо закреплены. Если вы находитесь в городе, это рекламные щиты, баннеры, деревья, которые сейчас вызывают наибольшее опасение. Укрыться в метро или в подъезде большого жилого здания или в торговом центре», — посоветовал собеседник RT.

Ранее в Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.