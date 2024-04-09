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Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

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В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды, заявил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом комплекс городского хозяйства Москвы сообщает в Telegram.

«Сегодня после 19:00 и до утра среды, 10 апреля, в столичном регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза с порывами ветра до 17 м/с», — заявил он.

По словам Бирюкова, из-за этого все городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что погода в Москве 9 и 10 апреля будет на восемь-десять градусов выше нормы.

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