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Синоптик: погода в Москве будет на 10 градусов выше нормы

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
Синоптик: погода в Москве будет на 10 градусов выше нормы
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

По словам специалиста, сегодня и завтра погода будет на 8—10 градусов выше нормы.

«Это обусловлено в очередной раз перемещением очень тёплых воздушных масс со Средиземного моря. Сегодня температура прогнозируется до +20 °С в Московском регионе, а завтра — +21...+23 °С. Это уже июльская температура», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что к выходным в Москве температура понизится, но всё равно будет существенно выше нормы.

«Уже не 20-градусные температуры будут, а +10...+15 °С. Но это тоже очень высоко», — заключил синоптик.

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