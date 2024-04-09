Синоптик: погода в Москве будет на 10 градусов выше нормы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

По словам специалиста, сегодня и завтра погода будет на 8—10 градусов выше нормы.

«Это обусловлено в очередной раз перемещением очень тёплых воздушных масс со Средиземного моря. Сегодня температура прогнозируется до +20 °С в Московском регионе, а завтра — +21...+23 °С. Это уже июльская температура», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что к выходным в Москве температура понизится, но всё равно будет существенно выше нормы.

«Уже не 20-градусные температуры будут, а +10...+15 °С. Но это тоже очень высоко», — заключил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о нарастании пожароопасной обстановки.