Специалист Зарипова спрогнозировала рост доли китайских автомобилей в таксопарках

Председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова заявила, что в целом таксопарки оценивают китайские автомобили скорее положительно.

В беседе с «Парламентской газетой» она отметила, что недавний опрос общественного совета показал, что таким машинам отдают преимущество при комплектовании автопарков. Второе место по популярности занимают отечественные автомобили.

Как прогнозирует Зарипова, в обозримом будущем количество китайских авто в российских таксопарках будет расти.

«Если Госдума окончательно одобрит законопроект о локализации в такси, то всё производство автомобилей для таксопарков у нас, по сути, сосредоточится в руках четырёх крупных игроков — Haval, Evolute, «Москвича» и АвтоВАЗа», — добавила эксперт.

Согласно результатам исследования, которое провёл банк ВТБ, в 2023 году россияне совершили 75 млн транзакций по картам за услуги такси, общая сумма которых достигла 26,7 млрд рублей. Спрос на услуги такси вырос на 8% за год, а объём трат — на 27%.