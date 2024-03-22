RT в Telegram
Подпишись

Объём трат россиян на такси вырос на 27% по итогам 2023 года

Короткая ссылка
Согласно результатам исследования, которое провёл банк ВТБ, в 2023 году россияне совершили 75 млн транзакций по картам за услуги такси, общая сумма которых достигла 26,7 млрд рублей. Спрос на услуги такси вырос на 8% за год, а объём трат — на 27%.
Объём трат россиян на такси вырос на 27% по итогам 2023 года
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

Четверть транзакций пришлась на Москву, 16% совершили жители Северо-Западных регионов, 13% — Поволжья.

Самой высокой стоимость услуг перевозчиков была в Москве, где средний чек составил 618 рублей, и в Санкт-Петербурге — 495 рублей за поездку. Самые низкие цены зафиксированы на Кавказе (198 рублей), в Поволжье (250 рублей) и южных регионах (267 рублей).

По прогнозам ВТБ, в этом году число поездок может сохраниться на уровне прошлого года или покажет небольшой рост.

Ранее руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с «Радио 1» рассказал, для кого могут быть полезны краткосрочные полисы ОСАГО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить