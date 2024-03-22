Объём трат россиян на такси вырос на 27% по итогам 2023 года
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru».
Четверть транзакций пришлась на Москву, 16% совершили жители Северо-Западных регионов, 13% — Поволжья.
Самой высокой стоимость услуг перевозчиков была в Москве, где средний чек составил 618 рублей, и в Санкт-Петербурге — 495 рублей за поездку. Самые низкие цены зафиксированы на Кавказе (198 рублей), в Поволжье (250 рублей) и южных регионах (267 рублей).
По прогнозам ВТБ, в этом году число поездок может сохраниться на уровне прошлого года или покажет небольшой рост.
Ранее руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с «Радио 1» рассказал, для кого могут быть полезны краткосрочные полисы ОСАГО.