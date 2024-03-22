Объём трат россиян на такси вырос на 27% по итогам 2023 года

Согласно результатам исследования, которое провёл банк ВТБ, в 2023 году россияне совершили 75 млн транзакций по картам за услуги такси, общая сумма которых достигла 26,7 млрд рублей. Спрос на услуги такси вырос на 8% за год, а объём трат — на 27%.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Четверть транзакций пришлась на Москву, 16% совершили жители Северо-Западных регионов, 13% — Поволжья.

Самой высокой стоимость услуг перевозчиков была в Москве, где средний чек составил 618 рублей, и в Санкт-Петербурге — 495 рублей за поездку. Самые низкие цены зафиксированы на Кавказе (198 рублей), в Поволжье (250 рублей) и южных регионах (267 рублей).

По прогнозам ВТБ, в этом году число поездок может сохраниться на уровне прошлого года или покажет небольшой рост.

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