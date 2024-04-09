RT поговорил с братом мотоциклиста, подозреваемого в убийстве полицейского

RT поговорил с братом мотоциклиста, подозреваемого в нападении на полицейских в Московской области.

Иван рассказал, что вчера весь день был в отделе полиции.

RT выяснил, что подозреваемый занимался продажей рекламы в интернете, у 34-летнего Василия Бурякова было своё ИП, но он ликвидировал его в ноябре 2023 года. Мужчина владеет чёрным мотоциклом Yamaha FZ6-N.

9 апреля сотрудники МВД России установили личность подозреваемого в нападении на сотрудников отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щёлковское» Московской области. В результате один полицейский погиб, другой получил тяжёлые ранения.