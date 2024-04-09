Установлена личность подозреваемого в нападении на двух полицейских Щёлкова
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения», — говорится в Telegram-канале.
МВД России просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Бурякова, обращаться по телефонам: (496) 566-97-03 или 112.
Ранее МВД попросило водителей предоставить записи с видеорегистраторов, сделанных в Черноголовке Московской области, для задержания напавшего на сотрудников полиции.