Установлена личность подозреваемого в нападении на двух полицейских Щёлкова

Сотрудники МВД России установили личность подозреваемого в нападении на сотрудников отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щёлковское» Московской области. В результате один полицейский погиб, другой получил тяжёлые ранения.

РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения», — говорится в Telegram-канале. МВД России просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Бурякова, обращаться по телефонам: (496) 566-97-03 или 112. Ранее МВД попросило водителей предоставить записи с видеорегистраторов, сделанных в Черноголовке Московской области, для задержания напавшего на сотрудников полиции.