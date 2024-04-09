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Установлена личность подозреваемого в нападении на двух полицейских Щёлкова

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Сотрудники МВД России установили личность подозреваемого в нападении на сотрудников отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щёлковское» Московской области. В результате один полицейский погиб, другой получил тяжёлые ранения.
Установлена личность подозреваемого в нападении на двух полицейских Щёлкова
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения», — говорится в Telegram-канале.

МВД России просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Бурякова, обращаться по телефонам: (496) 566-97-03 или 112.

Ранее МВД попросило водителей предоставить записи с видеорегистраторов, сделанных в Черноголовке Московской области, для задержания напавшего на сотрудников полиции.

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