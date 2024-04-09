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Брокер Ракута рассказал о сезонности стоимости аренды квартир

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Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал о взаимосвязи сезона и стоимости аренды квартиры.
Брокер Ракута рассказал о сезонности стоимости аренды квартир
  • Gettyimages.ru

«Самыми выгодными с точки зрения аренды месяцами являются начало и середина лета, июнь-июль, и начало года — январь», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, в эти месяцы наблюдается определённое затишье на рынке, и есть предложения. В остальные месяцы стоимость аренды формируется от запроса рынка.

«Если есть возможность и желание арендовать квартиру, можно сэкономить на ставке съёма и договориться с собственником о более интересных условиях, чем в тот же пиковый сентябрь», — заключил брокер.

Ранее риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков заявил, что владельцам жилья, которое сдаётся в аренду, необходимо следовать нормам Гражданского и Жилищного кодексов.

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