Риелтор Бендриков посоветовал владельцам сдаваемого жилья следовать нормативам

Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков заявил, что владельцам жилья, которое сдаётся в аренду, необходимо следовать нормам Гражданского и Жилищного кодексов.

«Как правило, лучше с девяти вечера не шуметь. И [начинать шуметь] не с пяти часов утра, а с восьми — десяти часов, если какие-то ремонтные работы или, там, музыку послушать», — сказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, за нарушения будет отвечать именно собственник. Как отметил эксперт, важно заключать договор аренды, но некоторые пренебрегают этим или подписывают формальный документ, где не указана ответственность сторон.

Ранее уполномоченный представитель президента Гильдии риелторов Московской области в городских округах Серпухов, Пущино и Протвино, президент комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты Серпухова Любовь Голубева в беседе с «Радио 1» разъяснила детали закона о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме.