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В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией

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Специалист Роспотребнадзора Марина Вершинина дала рекомендации, как свести к минимуму проявления сезонной аллергии.
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Grill

«Надо помнить, что вылечить аллергию невозможно. Это заболевание, обусловленное наследственностью и заявляющее о себе при неблагоприятном сочетании множества факторов «в нужное время в нужном месте», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметила специалист, основные правила при сезонной аллергии — избегать контакта с аллергеном, сдать анализ на антитела к тому или иному предполагаемому раздражителю, пройти терапевтическую иммунотерапию.

По словам Вершининой, медицина может минимизировать проявления аллергии, но победить её пока не способна.

«Поэтому не стоит верить посулам коммерсантов от медицины, обещающим 100%-ное излечение, конечно, после платной сдачи множества анализов и прохождения различных сомнительных процедур», — заключила эксперт.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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