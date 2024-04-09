«Оранжевый» уровень погодной опасности продлён в Тверской области
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Об этом, как сообщает tverigrad.ru, заявили в Гидрометцентре.
Высокий уровень воды сейчас держится на реках Западная Двина, Молога и Обша.
«В результате достижения опасного явления «Высокое половодье» отмечается затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог», — говорится в сообщении.
«Оранжевый» уровень продлён до утра 10 апреля.
Ранее в Тюменской области подготовили 402 пункта временного размещения для граждан.