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«Оранжевый» уровень погодной опасности продлён в Тверской области

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В Тверской области продлили «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с паводком.
«Оранжевый» уровень погодной опасности продлён в Тверской области
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает tverigrad.ru, заявили в Гидрометцентре.

Высокий уровень воды сейчас держится на реках Западная Двина, Молога и Обша.

«В результате достижения опасного явления «Высокое половодье» отмечается затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог», — говорится в сообщении.

«Оранжевый» уровень продлён до утра 10 апреля.

Ранее в Тюменской области подготовили 402 пункта временного размещения для граждан.

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