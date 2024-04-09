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В Тюменской области подготовили 402 ПВР на случай паводков

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Замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов заявил, что в период паводка в регионе созданы 402 пункта временного размещения (ПВР) для граждан.
В Тюменской области подготовили 402 ПВР на случай паводков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал инфоцентра правительства области.

«В Тюменской области подготовлены 402 пункта временного размещения. Они обеспечены необходимым имуществом», — сказано в тексте.

Также Чейметов отметил, что в регионе завершено строительство дамб в Ишиме, деревне Ильинка Казанского района, в сёлах Абатское и Викулово, а реки обследуют беспилотники.

Обстановка в области остаётся стабильной, заверил замгубернатора.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.

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