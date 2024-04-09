Половина россиян оставляет чаевые официантам и барменам

Из нового исследования следует, что россияне чаще всего оставляют чаевые официантам и барменам (53%).

Также 42% опрошенных переводят бонусы курьерам, 24% — таксистам, а 2% респондентов перечисляют вознаграждения фитнес-тренерам, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос аналитического центра «Консоль».

Респонденты отметили, что на принятие решения о выплате чаевых влияют качество оказанных услуг (52%), наличие свободных денег (35%) и настроение (18%).

Половина опрошенных (50%) оставляют на чай до 10% от итогового счёта, ещё 32% платят 10—15% от счёта.

Кроме того, выяснилось, что мужчины оставляют чаевые в 45% случаев, а женщины — в 29%.

Ранее аналитики выяснили мнение россиян о том, какие подарки уместно дарить на 8 Марта женщинам-коллегам. Большинство опрошенных назвали цветы (69%) и сертификаты на покупки (61%).