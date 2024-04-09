Эксперт по выживанию Халилов рассказал о правилах поведения в грозу

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с RT рассказал о правилах поведения в городе во время грозы и сильного ветра.

Он отметил, что нужно обращать внимание на все оповещения, которые приходят от МЧС.

«Москва большая, и понятно, что в одном районе может быть и гроза, и ливень, и ветер, а в другом районе может светить солнце. Но всё же нужно подготовиться, а подготовка здесь очень простая. Люди, которые передвигаются на улице в силу своей работы или просто нахождения где-то в парке отдыха, должны быть внимательны и бдительны. Если видишь, что небо затягивает, если чувствуешь, что ветер усиливается, то, по-хорошему, [нужно] найти какие-то защитные сооружения», — рассказал Халилов.

Он обратил внимание на ошибочное поведение молодёжи, которая «ходит в капюшоне, с наушниками в ушах, с телефоном в одной руке и с кофе в другой».

«Они просто не успеют среагировать, если какая-то опасность появилась», — объяснил специалист.

Он также посоветовал жителям районов, постоянно подвергающихся затоплению во время дождя, поднять свои автомобили на возвышенность или защищённые паркинги.

По словам Халилова, даже находясь в своей квартире во время штормового ветра, необходимо соблюдать меры предосторожности.

«Держаться подальше от окон. Если есть жалюзи, тюль или шторы — закрывать. И не стоять у окна, не снимать. Это ошибка, потому что любой предмет, который прилетает в окно, может его разбить, и люди могут получить травмы от осколков», — заключил собеседник RT.

Ранее заместитель мэра столицы Пётр Бирюков заявил, что в Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.