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ФСБ задержала в Орле мужчину, который начал сотрудничать со спецслужбами Украины

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ФСБ выявила в Орле мужчину, который добровольно связался через мессенджер со спецслужбами Украины и пообещал им помочь в разведывательной деятельности. Он уже арестован, сейчас следственные действия продолжаются.
ФСБ задержала в Орле мужчину, который начал сотрудничать со спецслужбами Украины
  • РИА Новости

«Подозреваемый посредством интернет-мессенджера инициативно обратился к представителям проукраинских информационных проектов, осуществляющих поддержку вооружённых формирований Украины, и высказал готовность в оказании помощи украинским спецслужбам в добывании сведений об интересующих их объектах на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба УФСБ России по Орловской области.

Мужчина в итоге передал спецслужбам Украины информацию о принимаемых ВС России мерах в сфере военно-медицинского обеспечения.

Накануне стало известно, что житель Дзержинска в Нижегородской области начал сотрудничать с иностранными спецслужбами и передавал информацию о том, как и где происходят перевозки оружия и военной техники в зону спецоперации.

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