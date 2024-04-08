Житель Дзержинска задержан за передачу маршрутов перевозки вооружения в зону СВО
- РИА Новости
В пресс-релизе не уточняется, с какой именно страной сотрудничал задержанный, но в видео спецслужбы демонстрируется флаг США.
«Установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с организациями, действующими против безопасности России, при поддержке спецслужб иностранного государства», — говорится в сообщении ФСБ, которое приводит РИА Новости.
5 апреля стало известно о задержании студентки, которая передавала ВСУ данные о российских военных.