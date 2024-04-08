Житель Дзержинска задержан за передачу маршрутов перевозки вооружения в зону СВО

Житель Дзержинска в Нижегородской области начал сотрудничать с иностранными спецслужбами и передавал информацию о том, как и где происходят перевозки оружия и военной техники в зону спецоперации. Сейчас он задержан, возбуждено дело о госизмене, сообщает ФСБ.

В пресс-релизе не уточняется, с какой именно страной сотрудничал задержанный, но в видео спецслужбы демонстрируется флаг США.

«Установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с организациями, действующими против безопасности России, при поддержке спецслужб иностранного государства», — говорится в сообщении ФСБ, которое приводит РИА Новости.

5 апреля стало известно о задержании студентки, которая передавала ВСУ данные о российских военных.