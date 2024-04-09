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Специалист Тимофеева рассказала, как избежать интернет-зависимости у детей

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Основатель детского клуба «Умничка» и одноимённой бизнес-школы Софья Тимофеева выразила мнение, что правильные семейные ценности могут помочь уберечь ребёнка от интернет-зависимости.
Специалист Тимофеева рассказала, как избежать интернет-зависимости у детей
  • Gettyimages.ru

Родители должны понять, какие ценности хотят заложить в своего ребёнка, и правильно распределить его свободное время, выбирая кружки и секции, а также иные варианты досуга и совместного времяпрепровождения, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

«И если деятельность ребёнка организована в соответствии с его интересами и ценностями семьи, то обычно гаджеты органично вписываются в график и являются лишь частью насыщенной жизни», — отметила Тимофеева.

Эмоциональная близость с родителями до момента взросления имеет для детей большое значение. Поэтому важно также наблюдать за поведением ребёнка, чтобы вовремя решать возникающие проблемы. Тогда у него не будет потребности «убежать» в гаджет от своих внутренних переживаний, заключила эксперт.

Ранее психолог Анна Глушнёва в разговоре с телеканалом «360» рассказала, как можно интересно и с пользой организовать каникулы для школьника.

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