Специалист Тимофеева рассказала, как избежать интернет-зависимости у детей
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Родители должны понять, какие ценности хотят заложить в своего ребёнка, и правильно распределить его свободное время, выбирая кружки и секции, а также иные варианты досуга и совместного времяпрепровождения, поделилась она в беседе с газетой «Известия».
«И если деятельность ребёнка организована в соответствии с его интересами и ценностями семьи, то обычно гаджеты органично вписываются в график и являются лишь частью насыщенной жизни», — отметила Тимофеева.
Эмоциональная близость с родителями до момента взросления имеет для детей большое значение. Поэтому важно также наблюдать за поведением ребёнка, чтобы вовремя решать возникающие проблемы. Тогда у него не будет потребности «убежать» в гаджет от своих внутренних переживаний, заключила эксперт.
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