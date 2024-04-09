В Нижегородской области «Поезда здоровья» посетили более 200 населённых пунктов

В I квартале 2024 года специалисты «Поездов здоровья» посетили более 200 населённых пунктов Нижегородской области.

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Об этом сообщает ИА «Время Н». «Это позволяет наблюдать за состоянием здоровья пациентов в динамике и охватить профилактическими осмотрами как можно большее число жителей», — рассказал главный врач Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко Сергей Богданов. Пациентам мобильно-диагностических комплексов провели более 60,5 тыс. исследований, медики узких специальностей приняли свыше 13,1 тыс. пациентов.