В Удмуртии медики получат увеличенные соцвыплаты

Медработники Удмуртии в апреле получат увеличенные социальные выплаты.

Об этом, как сообщает интернет-издание «Сусанин», рассказали в отделении Социального фонда России по Удмуртии.

«В городах, где живёт от 50 тыс. до 100 тыс. человек, для врачей размер специальной социальной выплаты увеличен до 29 тыс. рублей, для среднего медперсонала — до 13 тыс. рублей. В населённых пунктах с населением менее 50 тыс. человек специальные выплаты для врачей составят 50 тыс. рублей и 30 тыс. рублей для медработников среднего звена», — рассказал заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Удмуртии Ильдар Гадршин.

Всего выплаты получат более 9 тыс. человек.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что новую систему оплаты труда медицинских работников начнут внедрять в пилотном режиме в 2025 году.