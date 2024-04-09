RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии медики получат увеличенные соцвыплаты

Короткая ссылка
Медработники Удмуртии в апреле получат увеличенные социальные выплаты.
В Удмуртии медики получат увеличенные соцвыплаты
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Об этом, как сообщает интернет-издание «Сусанин», рассказали в отделении Социального фонда России по Удмуртии.

«В городах, где живёт от 50 тыс. до 100 тыс. человек, для врачей размер специальной социальной выплаты увеличен до 29 тыс. рублей, для среднего медперсонала — до 13 тыс. рублей. В населённых пунктах с населением менее 50 тыс. человек специальные выплаты для врачей составят 50 тыс. рублей и 30 тыс. рублей для медработников среднего звена», — рассказал заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Удмуртии Ильдар Гадршин.

Всего выплаты получат более 9 тыс. человек.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что новую систему оплаты труда медицинских работников начнут внедрять в пилотном режиме в 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить