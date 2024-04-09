В Подмосковье предупредили жителей о новой схеме обмана студентов и преподавателей

В Московской области предупредили жителей о новой мошеннической схеме, которая направлена на получение личных данных студентов и преподавателей.

Об этом, как сообщает «Радио 1», рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

«Студенты и люди, занятые научным трудом, получают электронные письма с приглашением на вымышленные симпозиумы, конференции и прочее. Первоначально предлагается бесплатное участие, затем мошенники ставят условие оплатить проживание или трансфер. Люди также получают предложение опубликовать свою работу на сайте конференции за небольшую сумму», — говорится в сообщении.

Все ссылки на оплату ведут на фишинговые сайты.

Ранее стало известно, что мошенники в России начали использовать новую схему, суть которой заключается в отправке фишинговых ссылок клиентам банков от имени популярного сервиса компании Google.