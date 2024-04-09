RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье предупредили жителей о новой схеме обмана студентов и преподавателей

Короткая ссылка
В Московской области предупредили жителей о новой мошеннической схеме, которая направлена на получение личных данных студентов и преподавателей.
В Подмосковье предупредили жителей о новой схеме обмана студентов и преподавателей
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом, как сообщает «Радио 1», рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

«Студенты и люди, занятые научным трудом, получают электронные письма с приглашением на вымышленные симпозиумы, конференции и прочее. Первоначально предлагается бесплатное участие, затем мошенники ставят условие оплатить проживание или трансфер. Люди также получают предложение опубликовать свою работу на сайте конференции за небольшую сумму», — говорится в сообщении.

Все ссылки на оплату ведут на фишинговые сайты.

Ранее стало известно, что мошенники в России начали использовать новую схему, суть которой заключается в отправке фишинговых ссылок клиентам банков от имени популярного сервиса компании Google.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить