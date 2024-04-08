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«Известия»: мошенники начали использовать сервис Google для фишинговых рассылок

Короткая ссылка
Мошенники в России начали использовать новую схему, суть которой заключается в отправке фишинговых ссылок клиентам банков от имени популярного сервиса компании Google.

Об этом газете «Известия» рассказали в компании F.A.C.C.T. Отмечается, что речь идёт о сервисе Google под названием Looker Studio, который позволяет преобразовывать данные в удобные и красивые отчёты.

При переходе по ссылкам в таких письмах пользователи попадают на Google-презентацию с единственным слайдом, являющимся ссылкой на мошеннический ресурс. Жертву просят выбрать банк, чтобы получить единовременную выплату.

«Конечно, страницы всех кредитных организаций являются фишинговыми и создаются исключительно для краж с карт граждан», — говорится в материале.

Ранее граждан России предупредили о новом «гибридном» способе мошенничества, совмещающем в себе сразу несколько вариантов обмана клиентов банка.

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