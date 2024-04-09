На Ямал приедут 150 финалистов молодёжного конкурса «Большая перемена»

По приглашению губернатора округа Дмитрия Артюхова на Ямал приедут 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена».

Об этом, как сообщает URA.RU, сказано на официальном сайте правительства Ямала.

«Основными условиями конкурса поездки на Ямал были съёмка видеоролика и написание мотивационного эссе. По итогам конкурса на Ямал приедут школьники из 32 регионов страны. Также к ним присоединятся 39 лидеров ямальских молодёжных сообществ и победители конкурсных испытаний от «Движения Первых» Ямала и «Ямолод», — говорится в сообщении.

Поездка пройдёт с 18 по 20 апреля. Школьники посетят Салехард, побывают в посёлке Горнокнязевск, после чего поедут на крупное газоконденсатное месторождение в округе — завод «Ямал СПГ» в Сабетте, где выступит глава региона Артюхов.