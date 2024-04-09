RT в Telegram
Подпишись

На Ямал приедут 150 финалистов молодёжного конкурса «Большая перемена»

Короткая ссылка
По приглашению губернатора округа Дмитрия Артюхова на Ямал приедут 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена».
На Ямал приедут 150 финалистов молодёжного конкурса «Большая перемена»
  • © yanao.ru

Об этом, как сообщает URA.RU, сказано на официальном сайте правительства Ямала.

«Основными условиями конкурса поездки на Ямал были съёмка видеоролика и написание мотивационного эссе. По итогам конкурса на Ямал приедут школьники из 32 регионов страны. Также к ним присоединятся 39 лидеров ямальских молодёжных сообществ и победители конкурсных испытаний от «Движения Первых» Ямала и «Ямолод», — говорится в сообщении.

Поездка пройдёт с 18 по 20 апреля. Школьники посетят Салехард, побывают в посёлке Горнокнязевск, после чего поедут на крупное газоконденсатное месторождение в округе — завод «Ямал СПГ» в Сабетте, где выступит глава региона Артюхов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить