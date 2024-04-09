На Ямал приедут 150 финалистов молодёжного конкурса «Большая перемена»
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Об этом, как сообщает URA.RU, сказано на официальном сайте правительства Ямала.
«Основными условиями конкурса поездки на Ямал были съёмка видеоролика и написание мотивационного эссе. По итогам конкурса на Ямал приедут школьники из 32 регионов страны. Также к ним присоединятся 39 лидеров ямальских молодёжных сообществ и победители конкурсных испытаний от «Движения Первых» Ямала и «Ямолод», — говорится в сообщении.
Поездка пройдёт с 18 по 20 апреля. Школьники посетят Салехард, побывают в посёлке Горнокнязевск, после чего поедут на крупное газоконденсатное месторождение в округе — завод «Ямал СПГ» в Сабетте, где выступит глава региона Артюхов.