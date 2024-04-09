В Курганской области запустят дополнительный поезд на период паводка

В Курганской области на период паводка запустили дополнительный поезд по маршруту Курган — Утяк.

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в заявлении Южно-Уральской железной дороги.

«Для организации транспортного сообщения между районами города Кургана в период паводка Южно-Уральской железной дорогой назначены дополнительные рейсы электропоезда сообщением Курган — Утяк. Электропоезд следует со всеми остановками. Проезд осуществляется бесплатно», — сообщается в Telegram-канале Южно-Уральской жд.

Поезд будет отправляться со станции Курган в 07:05, 11:05, 19:10. Отправление с Утяка будет в 08:30, 17:00, 20:15.

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