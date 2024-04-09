В Курганской области запустят дополнительный поезд на период паводка
- Gettyimages.ru
Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в заявлении Южно-Уральской железной дороги.
«Для организации транспортного сообщения между районами города Кургана в период паводка Южно-Уральской железной дорогой назначены дополнительные рейсы электропоезда сообщением Курган — Утяк. Электропоезд следует со всеми остановками. Проезд осуществляется бесплатно», — сообщается в Telegram-канале Южно-Уральской жд.
Поезд будет отправляться со станции Курган в 07:05, 11:05, 19:10. Отправление с Утяка будет в 08:30, 17:00, 20:15.
Ранее в правительстве Оренбургской области заявили о подтоплении 10 тыс. домов.