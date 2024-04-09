RT в Telegram
Подпишись

В Курганской области запустят дополнительный поезд на период паводка

Короткая ссылка
В Курганской области на период паводка запустили дополнительный поезд по маршруту Курган — Утяк.
В Курганской области запустят дополнительный поезд на период паводка
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в заявлении Южно-Уральской железной дороги.

«Для организации транспортного сообщения между районами города Кургана в период паводка Южно-Уральской железной дорогой назначены дополнительные рейсы электропоезда сообщением Курган — Утяк. Электропоезд следует со всеми остановками. Проезд осуществляется бесплатно», — сообщается в Telegram-канале Южно-Уральской жд.

Поезд будет отправляться со станции Курган в 07:05, 11:05, 19:10. Отправление с Утяка будет в 08:30, 17:00, 20:15.

Ранее в правительстве Оренбургской области заявили о подтоплении 10 тыс. домов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить