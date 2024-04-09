В Ростове-на-Дону госпитализировали ребёнка, сбитого мужчиной на электросамокате

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварии с электросамокатом и ребёнком в Ростове-на-Дону.

Об этом, как сообщает rostovgazeta.ru, заявили в Следкоме.

По данным ведомства, в сети появилась информация, что мужчина на электросамокате сбил маленького ребёнка, которого из-за полученных травм госпитализировали.

Об этой ситуации узнал Бастрыкин и поручил возбудить уголовное дело. Ход исполнения поручения взяли на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее врач — травматолог-ортопед Видновской КБ Минздрава Московской области Рустам Эфендиев рассказал, какие травмы при езде на электросамокате считаются самыми опасными.