В Хабаровске пройдёт второй Дальневосточный медицинский бизнес-форум

В Хабаровске 12–13 апреля пройдёт второй Дальневосточный медицинский бизнес-форум.

Об этом сообщает transsibinfo.ru.

Основная цель форума — обмен опытом и информацией о новинках в отрасли, что будет способствовать эффективности и конкурентоспособности в условиях быстро меняющегося медицинского рынка.

На форуме выступят ведущие эксперты, будут проводится деловые встречи, где участники смогут ознакомиться с успешными проектами в области медицины, будет возможность обсудить актуальные проблемы отрасли, а также получить важные знания и навыки для своей профессиональной деятельности.