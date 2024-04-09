RT в Telegram
Подпишись

В Хабаровске пройдёт второй Дальневосточный медицинский бизнес-форум

Короткая ссылка
В Хабаровске 12–13 апреля пройдёт второй Дальневосточный медицинский бизнес-форум.
В Хабаровске пройдёт второй Дальневосточный медицинский бизнес-форум
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает transsibinfo.ru.

Основная цель форума — обмен опытом и информацией о новинках в отрасли, что будет способствовать эффективности и конкурентоспособности в условиях быстро меняющегося медицинского рынка.

На форуме выступят ведущие эксперты, будут проводится деловые встречи, где участники смогут ознакомиться с успешными проектами в области медицины, будет возможность обсудить актуальные проблемы отрасли, а также получить важные знания и навыки для своей профессиональной деятельности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить