Более 60% молодых россиян доверяют страховым компаниям

Из нового исследования следует, что более 60% россиян в возрасте от 18 до 30 лет доверяют страховым компаниям, из них более половины удовлетворены их работой.

Из нового исследования следует, что более 60% россиян в возрасте от 18 до 30 лет доверяют страховым компаниям, из них более половины удовлетворены их работой.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на совместное исследование Финансового университета при правительстве России и компании «Ингосстрах».

Исследование показало, что для 18,6% молодёжи страхование — это обоснованный инструмент защиты от опасностей, для 12,1% — средство сохранения имущества. 8,4% участников исследования отметили чувство защищённости, 7,1% посчитали страхование инструментом защиты жизни и здоровья, а для 1,7% это средство накопления.

Также, 61,1% молодых россиян выразили полное или частичное доверие страховым компаниям.

Среди городов с наибольшим уровнем доверия — Воронеж (75%), Москва (71%), Краснодар (70%), Тольятти (70%), Ижевск (66%) и Ульяновск (66%).

Ранее руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута высказался о необходимости страховки при оформлении кредита.