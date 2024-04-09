RT в Telegram
Подпишись

Более 60% молодых россиян доверяют страховым компаниям

Короткая ссылка
Из нового исследования следует, что более 60% россиян в возрасте от 18 до 30 лет доверяют страховым компаниям, из них более половины удовлетворены их работой.
Более 60% молодых россиян доверяют страховым компаниям
  • Gettyimages.ru

Из нового исследования следует, что более 60% россиян в возрасте от 18 до 30 лет доверяют страховым компаниям, из них более половины удовлетворены их работой.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на совместное исследование Финансового университета при правительстве России и компании «Ингосстрах».

Исследование показало, что для 18,6% молодёжи страхование — это обоснованный инструмент защиты от опасностей, для 12,1% — средство сохранения имущества. 8,4% участников исследования отметили чувство защищённости, 7,1% посчитали страхование инструментом защиты жизни и здоровья, а для 1,7% это средство накопления.

Также, 61,1% молодых россиян выразили полное или частичное доверие страховым компаниям.

Среди городов с наибольшим уровнем доверия — Воронеж (75%), Москва (71%), Краснодар (70%), Тольятти (70%), Ижевск (66%) и Ульяновск (66%).

Ранее руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута высказался о необходимости страховки при оформлении кредита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить