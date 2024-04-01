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Специалист Мамута высказался о необходимости страховки при оформлении кредита

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Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута высказался о необходимости страховки при оформлении кредита.
Специалист Мамута высказался о необходимости страховки при оформлении кредита
  • Gettyimages.ru
  • © Thanakorn Lappattaranan

«В целом мы положительно относимся к такому страхованию, потому что человек получает защиту на случай трудной жизненной ситуации, которая не позволит ему вовремя погасить кредит. Страховая компания принимает на себя этот риск, но есть важные нюансы», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, заёмщику нужно убедиться, действительно ли конкретный полис даёт защиту, поскольку случается так, что документ страхует не кредитный риск, а, например, жизнь и здоровье в целом.

«Помню экзотический случай, когда человеку продали вместе с кредитом страхование для выезжающих за рубеж, хотя он не собирался в поездку. Этот человек прислал нам в ЦБ жалобу. Теперь все эти необязательные в плане влияния на ставку страховки должны, как я уже сказал, попадать в отдельное заявление», — уточнил Мамута.

Он добавил, что люди должны чётко видеть, что добровольно приобретают услуги и это никак не влияет на выдачу или невыдачу кредита.

Ранее опрошенные RT эксперты рассказали, что изменилось для российских заёмщиков в 2024 году и станет ли выдача кредитов прозрачнее.

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