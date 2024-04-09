В Челябинске почти четверть жителей ежемесячно откладывают деньги

Почти четверть жителей Челябинска (23%) делают ежемесячные отчисления на свои сбережения, об этом свидетельствуют результаты нового исследования.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».

Ещё 50% челябинцев откладывают часть своего дохода время от времени.

«Оставшиеся 26% респондентов признались, что не имеют привычки сберегать деньги», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно полученным данным, большинство тех, кто откладывает средства, сберегают до 20% от своего ежемесячного дохода.

Чаще всего откладывают деньги работники маркетинга и рекламы, телекоммуникационной сферы, банкинга и инвестиций.

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