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Инвестор Воякин перечислил способы получения дохода посредством вложений в юань

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Директор центра инвестиционных продуктов «СберСтрахования жизни» Владислав Воякин рассказал, что российским инвесторам доступно несколько инструментов для вложений в юань.

Первый и наиболее простой способ — покупка валюты в безналичной форме, при этом стабильной доходности здесь ожидать не стоит, отметил он в разговоре с газетой «Известия».

Эксперт посоветовал рассматривать данный способ как вид ликвидных сбережений.

Второй инструмент — вклады в юанях. Такая возможность для россиян появилась в 2023 году. Как правило, доходность таких продуктов может составлять до 4% годовых, подчеркнул Воякин.

Третий инструмент, о котором рассказал эксперт, — покупка облигаций российских компаний, номинированных в юанях. По мнению инвестора, доля таких активов в объёме валютных инструментов неизбежно будет расти.

Ранее главный аналитик Neomarkets Олег Калманович прокомментировал известие о росте цен на золото. Он напомнил, что золото — это актив для долгосрочных инвестиций.

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