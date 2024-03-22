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Аналитик Калманович напомнил, что золото — актив для долгосрочных инвестиций

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Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович прокомментировал известие о росте цен на золото. Он напомнил, что золото — прежде всего защитный актив для частных инвесторов и интересно как инструмент для долгосрочных инвестиций (5—20 лет).
Аналитик Калманович напомнил, что золото — актив для долгосрочных инвестиций
  • AP

В краткосрочной перспективе другие инструменты, такие как акции и облигации, позволяют инвесторам получить больший доход, объяснил эксперт в беседе с Life.ru.

«Даже банковские депозиты предлагают быстрое преумножение средств под 10—15% годовых», — отметил Калманович.

При этом с начала года тройская унция золота подорожала почти на 10% — с $2050 до $2207, а в ходе азиатских торгов в четверг, 21 марта, цены на золото достигли нового исторического максимума — $2222,91 за унцию, рост составил 3,4%.

Ранее руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS' Николай Переславский выразил мнение, что мировые цены на золото в 2024 году будут расти.

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