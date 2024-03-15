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Специалист Переславский допустил рост мировых цен на золото в 2024 году

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Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS' Николай Переславский выразил мнение, что мировые цены на золото в 2024 году будут расти.
Специалист Переславский допустил рост мировых цен на золото в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Hans-Peter Merten

«На мой взгляд, золото, преодолев 8 марта этого года исторический максимум, будет и дальше пользоваться спросом», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как считает Переславский, основным фактором ажиотажа на драгметалл являются опасения экономического сообщества в плане торможения мировой экономики. По прогнозу эксперта, золото продолжит оставаться защитным активом.

«Тем не менее, я не вижу предпосылок сильного роста, потенциал, на мой взгляд, ограничивается 10—15% в течение года. Дело в том, что у золота появился мощный конкурент в виде очень широкого рынка криптовалют, и основные средства инвесторов потекут именно в эти активы», — добавил он.

Ранее один из основателей инвестиционно-аналитической компании Abeta Capital Дмитрий Котегов не исключил, что к концу года тройская унция золота может подняться в цене до $2175.

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