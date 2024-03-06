Инвестстратег Котегов допустил рост котировок золота до $2175 за унцию
На рынке могут сложиться подходящие условия для ещё одного скачка цен, поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
«В пользу роста сыграет смягчение денежно-кредитных политик центробанками мира, снижение объёмов добычи крупнейшими золотодобывающими компаниями и продолжение активной скупки золота для резервов и страховки от геополитических рисков центробанками», — обосновал Котегов.
Котировки золота 4 декабря 2023 года достигали исторического максимума — $2152,3 за унцию.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил причины укрепления биткоина до исторического максимума $69 тыс.