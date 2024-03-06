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Аналитик Антонов назвал причины укрепления биткоина до $69 тысяч

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил причины укрепления биткоина до исторического максимума $69 тыс.
Аналитик Антонов назвал причины укрепления биткоина до $69 тысяч
  • Gettyimages.ru

«Всё больше крупных инвесткомпаний, хедж-фондов и компаний из традиционного финансового сектора включают биткоин в свои инвестиционные портфели. Это увеличивает спрос», — отметил аналитик в беседе с газетой «Известия».

В числе других причин он отметил запуск биткоин-ETF в январе 2024 года (это расширило возможности большого числа инвесторов), а также приближение халвинга биткоина (сокращение количества вновь выпускаемых монет) в апреле 2024 года.

После возможной коррекции рост биткоина может возобновиться и достичь $100 тыс. к концу 2024 года, при этом не исключены и спады из-за высокой волатильности, заключил Антонов.

В ходе торгов на площадке Coindesk 5 марта цена биткоина снижалась более чем на 10%.

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