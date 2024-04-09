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В топ-5 городов для отдыха попал Нижний Новгород

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Нижний Новгород вошёл в топ‑5 направлений для трёхдневного отдыха в апреле.
В топ-5 городов для отдыха попал Нижний Новгород
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает pravda-nn.ru, говорится в рейтинге сервиса Tvil.ru.

На первом месте — Санкт-Петербург, на него приходится 18% трёхдневных бронирований в апреле. На втором месте — Москва с 10% бронирований и на третьем месте — Сочи и 7% бронирований.

Нижний Новгород на пятом месте. В среднем стоимость гостиницы за сутки будет около 5 тыс. рублей.

Темпы бронирований отелей и апартаментов по России и за рубежом на период майских праздников выросли на 35% по сравнению с 2023 годом.

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